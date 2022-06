Lo encontraron tirado en la calle con un tiro en el abdomen

En la noche de este lunes, hallaron a una persona tirada en el medio de la calle con un tiro en la abdomen. El hecho ocurrió poco antes de las 23 en la esquina de Alberdi y 13 de Diciembre en Cutral Co. Un llamado anónimo alertó a la policía que arribó al lugar inmediatamente.



Convocaron a la ambulancia del hospital zonal, sin embargo un vecino lo trasladó en un vehículo particular, según consignó el medio local Cutral Co Al Instante. Según informaron fuentes médicas, la herida es compleja porque se trata del abdomen pero el hombre estaba consciente y no revestiría mayor gravedad.