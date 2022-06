Encontraron ahorcada a una joven en un calabozo

La Justicia bonaerense investiga las circunstancias en las que una joven de 25 años, madre de un niño de 10, murió ahorcada en un calabozo de la comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida. Aunque las pericias forenses sugirieron que se trató de un suicidio, al menos un efectivo policial ya fue desafectado y se investigan a otros tres.

La mujer se llamaba Daiana Soledad Abregu, tenía 25 años, y había sido detenida el domingo por la mañana por encontrarse alcoholizada y provocando disturbios, según la Policía.

La causa está caratulada provisoriamente “averiguación de causales de muerte” y la llevan adelante los fiscales Alejandro Braga, de la Ayudantía Fiscal de Laprida, y Christian Urlezaga, de la UFI 7 de Olavarría.

La familia de Daiana no cree en la versión del suicidio, cuestionó el accionar policial y convocó a una concentración en la puerta de la seccional donde Daiana fue encontrada muerta, situada en Pellegrini 1480.

"No entiendo cómo me dicen se asfixió con una campera. No le prestaron atención y no creo que mi hija se haya matado”, expresó la madre.