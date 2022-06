Hicieron 15 allanamientos para dar con la banda Los Primos

Este lunes se realizaron 15 allanamientos en Neuquén y Cipolletti, para dar con la famosa banda de Los Primos, ya que en el último mes se registraron más de cien robos en las localidades de Plottier, Centenario, Neuquén y Cipolletti. Desde la fiscalía de hurtos y robos junto con personal de la Policía de delitos provincial, hace dos meses y medio que comenzaron con las pesquisas para dar con la banda que está integrada al menos por diez personas.

El personal de delitos de la provincia de Neuquén, a través de una orden judicial allanó 15 direcciones vinculadas a los integrantes de la banda. El operativo fue tan grande, que estuvieron convocados efectivos policiales de distintas ciudades y áreas sin brindarles información previa, para garantizar la efectividad de la investigación.

Por el momento, no se dio a conocer si efectivamente hay detenidos y si estos allanamientos dieron sus frutos, ya que sé que maneja con total hermetismo los procesos de la investigación.

El Jefe del Departamento Delitos Contra la Propiedad, comisario, Juan Arévalo Smith, hablo en exclusiva con el programa La Torre de Mitre Patagonia dijo que “hubo una entradera en una casa de Centenario y este robo fue lo que inició la investigación el 9 de marzo”.

“Estos delincuentes operan en viviendas donde no se encuentran sus dueños, ingresan, se llevan diversos elementos y hasta los vehículos que están en los hogares para luego usarlos para cometer otros delitos”, agregó Arévalo Smith.

Esta organización delictiva, fue bautizada como los Primos, porque está liderada por dos hermanos que son primos de un conocido político neuquino. Los golpes que realizan, son organizados con un mínimo trabajo de inteligencia previa y con datos concretos.

Operan estableciendo un objetivo concreto y salen a delinquir con uno o dos autos que los esconden y los mantienen ocultos para dar los golpes. Luego, estos vehículos con abandonados en distintas playas de estacionamiento locales.

Además, los Primos, no solo se dedicaban a los robos, ya que cuando no tenían un objetivo en concreto y no podían dar un golpe, alquilaban armas a otros delincuentes en forma de intercambio, y les cobraban con parte del botín.