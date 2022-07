El esposo de Patricia pidió declarar y ratificó su coartada

Tras 15 días tras las rejas, Luis Fernando Cronenbold pidió declarar y durante 40 minutos reforzó la loca y jugada que su defensor Rubén Antigua había relatado durante la formulación de cargos por el homicidio agravado de Patricia Rendón Rodríguez. El abogado relacionó el crimen con una deuda a narcotraficantes y el ex esposo de la mujer asesinada, ratificó esa teoría de sicarios, droga y un crimen. Pero además le agregó que lo obligaron a enterrarla en un campo petrolero camino a Casa de Piedra.

Cronenbold habló casi una hora delante de la jueza de Garantías Agustina Bagniole y del equipo de la fiscalía que lleva adelante la querella. Entre otras cosas, le dijo a la magistrada que él no la mató y relacionó el crimen al narcotráfico. Dejó entrever que ella andaba en negocios poco claros que le dejaban mucha cantidad de plata en muy poco tiempo y que una vez le pidió ayuda para apretar a dos personas que le debían 300 mil pesos.

El imputado por femicidio aseguró que "a Patricia la mataron por una deuda que tenía" y que "dos hombres con acento colombiano me pidieron rescate ese día por ella". Que había sido de 5 millones pero que llevó 1,2 "que venía ahorrando para ir al cumpleaños de 94 años de mi abuelo en Bolivia". En la continuidad del relato, explicó que "me citan al lugar donde la enterraron y yo llevo más de un millón de pesos que me pidieron como rescate".

Una vez en el lugar, en un campo del área petrolera Puesto Morales a unos 80 kilómetros de Catriel, sobre la ruta Provincial 57 y a unos 60 de Casa de Piedra, describió: "vi que Patricia estaba en el baúl de un auto (VW) Vento azul y de ahí la pasan a mi auto". El boliviano continuó: "Yo pensé que estaba viva, pero ya estaba muerta. Me dijeron que si no conseguía el resto iba a seguir mi hija y yo. Ellos estaban armados", con lo que intentó justificar los rastros de sangre en el baúl del Renault Fluence que manejaba al momento de ser detenido.

Durante la formulación de cargos, Antigua había asegurado que había policías en la organización narco que la secuestró y la mató, pero Cronenbold ahora no dijo nada de eso, pero si que "me dijeron que la entierre, yo pensé que me iban a matar a mi también, pero supongo que no lo hicieron por la plata. Me llevaron obligado adonde había una fosa y la enterraron, es por eso que yo sabía dónde estaba Patricia”.

Al contrario de las declaraciones de los allegados a la víctima, el ex esposo aclaró que tenía una muy buena relación con ella y que compartían cenas y salidas con la niña de 8 años que tienen. Que la mujer lo invitaba a comer asados permanentemente y siempre pagaba ella, que el sorprendido por la cantidad de dinero que manejaba le preguntó de dónde lo sacaba y ella le dijo que de la tienda, la que había abierto hace unos pocos meses.

También sostuvo que, después de enterrarla, y ya de regreso hacia Catriel, pensó en ir a la Comisaría a denunciar lo sucedido, pero que al ver el control policial en el ingreso a la ciudad, entró en shock y decidió escapar. Que luego en el calabozo pidió hablar con un abogado, y allí fue asesorado por el Defensor Oficial Sebastián Nolivo, quien le aseguró que nadie le iba a creer esta historia.

Luego la historia es conocida, porque le contó al fiscal Gustavo Herrera donde estaba enterrado el cuerpo y entregó el celular de Patricia que tenía escondido en una de las botas de petrolero que tenía puesta y nunca le habían requisado.