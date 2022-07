Quedó imputado el policía que mató a Robinson

Un confuso episodio ocurrido en la mañana de este miércoles, conmueve a toda la comunidad de Villa La Angostura. Robinson Gatica, empleado municipal fue asesinado por la Policía en su propia casa en Villa La Angostura.

En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy, el fiscal del caso Andrés De Lillo acusó Muñoz, por el homicidio de Gatica y requirió que permanezca detenido con prisión preventiva. El delito que De Lillo le atribuyó al imputado es homicidio agravado por abusar de su función como miembro integrante de las fuerzas policiales.

Además, durante la audiencia, solicitó que Muñoz permanezca detenido con prisión preventiva por tres meses. Argumentó que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, cuando cinco efectivos de la Policía de Neuquén concurrieron a una casa del barrio Las Piedritas. Allí, los agentes, que pertenecen a la Comisaría 28 de la localidad, acudieron al lugar tras recibir un pedido de ayuda efectuado desde la vivienda en la que se produjo el hecho, y donde la víctima se encontraba junto a familiares.

En estas circunstancias, Robinson agredió a los efectivos con un arma blanca y Víctor Hugo Muñoz, junto a otros policías, ingresaron al domicilio de la víctima. Una vez allí, intentaron reducirlo pero no pudieron por lo que volvieron a salir. La pareja de Gatica logró que el hombre le entregara el cuchillo que tenía y lo tiró fuera de la vivienda.

“La policía quiso calmar la ´´situación¨´ y lejos de eso agredió, además, a dos policías. La mujer del fallecido, lo desarma, le saca el cuchillo, y luego se retira del lugar”, sostuvo Fernando Rubio, fiscal Jefe, en diálogo con el NC 24/7 Noticias.

Asimismo, afirmó que “adentro quedó el hombre (Robinson), y cuando vuelve la madre a ingresar a la vivienda encuentra a la víctima, esposada, boca abajo con un importante golpe en la cabeza”. En relación al disparo que según la familia de Gatica, habría recibido el hombre, en su abdomen, el fiscal, confirmó que hallaron "una vaina perdida, que todavía está siendo peritada. Aparentemente hubo un disparo, pero aún no hay nada oficial confirmado".

Con respecto a supuestas denuncias previas por violencia contra Robinson, Rubio, dijo que hasta el momento "no hay nada, en el rápido relevamiento que hicimos no se encontraron denuncias". Por último, el fiscal, aseguró que seguiran recolectando pruebas, "para terminar de resolver y confirmar o no la teoría que se maneja. Por eso mismo en la audiencia de hoy se fijaron tres meses de preventiva".

Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente y Muñoz habría efectuado un disparo. Tras golpear al dueño de casa y ante su resistencia lograron reducirlo. Inmediatamente los policías requirieron la intervención de una ambulancia y una vez que los médicos llegaron, constataron que Gatica había fallecido.

Durante la audiencia, como así también desde el principio de la investigación, el fiscal del caso estuvo acompañado el fiscal jefe de la IV circunscripción judicial Fernando Rubio. El abogado defensor criticó la calificación legal por entender que era excesiva. Además, se opuso a la medida de coerción pretendida por el representante del Ministerio Público Fiscal y solicito que se fije prisión domiciliaria.

Por su parte, el juez de garantías a cargo de la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía, dio por formulados los cargos y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses. El magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión domiciliaria, además de establecer la prohibición cualquier tipo de contacto del imputado con familiares y vecinos de Gatica.

En el marco de la investigación del hecho, el fiscal jefe Fernando Rubio dispuso ayer que intervenga en el caso personal de la unidad de investigación de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional y explicó que "como hay personal de la Policía de Neuquén involucrado, consideramos que la intervención de Gendarmería evitará cualquier tipo de cuestionamiento a la investigación".

En la misma línea el fiscal del caso De Lillo solicitó ayer que la autopsia se realice en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial ubicado en la Ciudad Judicial de Neuquén. Mientras que los otros efectivos involucrados se encuentran detenidos y serán acusados por su participación en el hecho.