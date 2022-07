El policía que le disparó a Chano pedirá ser sobreseído

El policía Facundo Amendolara, acusado de balear al músico Santiago Chano Moreno Charpentier, durante un incidente ocurrido hace un año en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, se presentará a declarar por primera vez para dar su versión de los hechos.

El policía está imputado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial. Su abogado defensor, Fernando Soto, informó que su cliente brindará su declaración ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, Alejandro Irigoyen.

Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue baleado en su casa del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz durante una crisis psiquiátrica causada por el consumo de estupefacientes, el policía que le disparó se presentará a declarar espontáneamente y por primera vez, y dará su "versión de los hechos", tras lo cual, su abogado pedirá nuevamente su sobreseimiento.

"Él ahora elige declarar porque cuando pedimos el sobreseimiento, el juez dijo que no se le había tomado indagatoria", explicó Soto, quien había solicitado la desvinculación definitiva del expediente para su defendido en mayo pasado, lo cual fue rechazado por el juez de Garantías 2 de Campana, Julio Andrés Grassi.



Según había expresado el magistrado en su fallo de aquel entonces, "el órgano persecutor no ha determinado aún las circunstancias fácticas de la o las conductas que pretende, o no, atribuirle al imputado".

"Amendolara quiere que escuchen su versión de los hechos y luego que resuelvan. Si consideran que deben elevarlo a juicio, que lo digan. Esa situación me parecería una locura", señaló Soto respecto de la declaración de su defendido, la cual se llevará a cabo el día en que se cumple un año de ocurrido el hecho.



Además, el letrado anticipó que "inmediatamente después" de que Amendolara se presente a declarar, pedirá nuevamente su sobreseimiento. "Yo creo que es muy probable que sea sobreseído, pero a veces en la Justicia el sentido común no es el más fuerte de los sentidos", opinó el abogado y agregó que la causa se mantiene "sin movimiento" hace casi un año.