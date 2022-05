Desconsolado pedido de ayuda de la mamá de Chano Charpentier

La salud mental del cantante Chano Charpentier ha sido uno de los debates más mediáticos que se han generado en torno a la vida del vocalista de Tan Biónica. Se va a cumplir una semana desde que se conoció la nueva recaída del cantante y hoy, Marina Charpentier, habló en el Senado de la Nación y expuso, desde su experiencia, algunas deficiencias de la Ley de Salud Mental 26.657.

Muy conmovida la madre de Chano relato lo sufre en carne propia, rompió en llanto al hablar de la enfermedad de su hijo:

“¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo enfermo, con la enfermedad de la adicción? - ¿Por qué nos tenemos que avergonzar? No hay derecho, no lo entiendo y no lo voy a entender”, dijo en medio del llanto.

Marina, en su calidad de vocera, afirma que la actual ley 26.657, “está hecha sin escuchar a las familias, sobre todo el artículo 20”, remarcó la mamá de Chano. ¿Qué dice este artículo? Básicamente que ninguna persona mayor de edad puede ser internada sin su consentimiento, salvo, por supuesto, algunas excepciones, bajo un complejo protocolo.

Marina Charpentier es licenciada en Trabajo Social y tiene una especialización en adicciones. Actualmente, no está trabajando, pero vive con su hijo todo el tormento de cualquier otra madre. Su presencia al Congreso, se debió a que se busca impulsar la modificación de dicha ley y requieren de su conocimiento y experiencia.

Además cuestionó la ley y preguntó públicamente, quién defiende a su hijo, ahora que está con una gran depresión, que está internado y que si un inspector va y lo interroga y si su discurso, momentáneamente es coherente, le pueden dar el alta. La madre de Chano aseguró que él no representa un peligro para terceros, representa un peligro para él mismo.

Mirá el video, gentileza de La Nación: