Celosa, atropelló a su ex pareja que iba con otra mujer

La ex pareja se encontró dentro de un local nocturno y ambos salieron a la vereda para intentar aclarar algunas cosas que quedaron pendientes. La situación fue subiendo de tono y la charla se cortó de manera abrupta. Para los dos la noche ya estaba perdida y mientras el joven ingresó a avisarle a sus amigos que se iba, ella caminó unas cuadras hasta su auto. Pero cuando pasó nuevamente por la puerta del boliche, vio como él salí junto con una joven y allí aceleró a fondo hasta que los arrolló, luego se dio a la fuga.

El hecho se registró durante la madrugada de hoy en Bariloche. La ex pareja se encontró en un local de San Martín y Pagano en pleno centro de la ciudad. La extrema situación de violencia se produjo cerca de las 4.30, cuando la joven vio salir a su ex con otra. Enfurecida y ciega por los celos, ella no dudó en acelerar y atropellarlos.

Luego de semejante acto de violencia y sin importarle que las víctimas quedaran tiradas en el piso, la joven celosa emprendió una rápida huida del lugar.

Inmediatamente, desde el mismo local nocturno, muchas personas salieron a asistir a las dos personas heridas y en pocos minutos llegó al lugar una ambulancia del Hospital Regional Ramón Carrillo, quienes los trasladaron a la guardia para revisarlos. En tanto que los policías que cubrían el servicio adicional en el boliche llamaron al 911. Los operadores de la línea RN Emergencias comenzaron a seguir por las cámaras de monitoreo a la agresora y guiaron a distintos móviles hasta que consiguieron cerrarle el paso a unas 15 cuadras del lugar del ataque, en Onelli y 25 de Mayo.

Por el hecho tomó intervención el fiscal de turno, quien inició una causa y ordenó la detención de la mujer. En tanto que desde el hospital certificaron que las heridas sufridas por su ex pareja y la otra joven no revestían mayor gravedad. De todas maneras fue el propio hombre que resultó víctima quien se negó a levantar cargos contra su ex novia y quedó en libertad.

Se supo también que al momento de ser detenida, la conductora del Ford Fiesta manejaba con 0,37 gramos de alcohol en sangre.