"Esperamos un milagro, a mi hijita le dieron a matar"

Mientras la región continúa consternada por un brutal hecho de violencia, la estudiante de Medicina, María Agustina Fernández se debate entre la vida y la muerte. La joven fue salvajemente golpeada por delincuentes cuando se encontraba en la casa de un amigo este sábado a la noche. Su estado es irreversible. "Le dieron a matar", dijo Silvana, la mamá de la muchacha de 19 años en diálogo con la Primera Mañana por AM550.

"Hasta anoche (lunes), ella se había estabilizado, pero todo mecánicamente y artificialmente, y le iban a hacer una exploración mediante un eco-doppler cerebral", relató muy angustiada la mujer, y agregó que: "La neuróloga que la está atendiendo nos dijo que la lesión que tiene es muy grave, su estado es irreversible al menos que haya un milagro. Porque hay células muertas, hay un edema, hay traumatismo. A mi hijita le dieron a matar".

Agustina está muy grave e internada con asistencia respiratoria en el Hospital Pedro Moguillansky. Ella es oriunda de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Se radicó en Cipolletti en marzo de este año para iniciar sus estudios universitarios gracias al esfuerzo económico que pudieron realizar sus padres.

"Estamos muy agradecidos con el personal del hospital, médicos, enfermeros, porque son hermanos para Agustina en este momento. La acarician, le dan masajes. Tiene 4 enfermeros todo el tiempo", agregó Silvana, y por último, fue contundente: "Ella no debería haber estado ahí y en ese momento. No entra en mi cabeza, no lo puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó".

La familia de la víctima viajó inmediatamente luego de enterarse de lo sucedido y llegó a primeras horas del domingo.

SÁBADO DEL HORROR

Entre las 19 y 22 horas del sábado, cuando un amigo la encontró tirada en el piso en medio de un charco de sangre y un estado de inconsciencia. Según detalles que se conocieron, en el departamento de Agustina faltaban 1000 dólares y dos celulares.