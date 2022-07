Antes de morir le relató el horror a su mamá: “Estoy llorando”

Malena Antonella Chiocconi, de 21 años fue la primera víctima identificada tras la impactante persecución policial y choque ocurrido en la mañana de este viernes en la Autopista Panamericana, en Buenos Aires. Hubo un saldo de tres muertos y un herido . Minutos antes de morir, le mandó su ubicación en tiempo real a su mamá por Whatsapp con un doloroso mensaje: “Díos ma, estoy llorando”.

La joven de 21 años estaba en una primera cita cuando se vio involucrada en la persecución y choque fatal en la Panamericana. Iba de acompañante.

El episodio se inició pasadas las 3:40 de la madrugada cuando personal del Centro Operativo Tigre (COT) alertó a una patrulla sobre la presencia de un Volkswagen Vento negro, patente MDG 702, detenido con ocupantes en la zona de Bancalari, en una actitud que consideraron sospechosa.

Según la información policial, cuando los policías de la patrulla se aproximaron, les hicieron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo, el auto aceleró y escapó. Por tal motivo, según los voceros, se inició una persecución por la colectora y, al pasar el peaje que está a la altura de la fábrica Henry Ford, a la altura del kilometros 33,7, el Vento quedó fuera de control e impactó contra un camión que estaba detenido en la banquina.

Según contó su mamá, Daniela, a los medios locales, la joven estaba en una primera cita con el conductor, Joel Galván, al que conoció por redes sociales. Cuando comenzó la persecución, que se extendió a lo largo de 5km, le mandó la ubicación a su mamá con un dramático pedido de ayuda: “Mi hija me mandó un mensaje a las 4:30 de la mañana. Me dijo: Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué'´”.