Confirmaron que el cuerpo hallado es de Gustavo Huenumilla

El Ministerio Público Fiscal confirmó que en la zona de la Isla Jordán de Cipolletti fue hallado el cuerpo sin vida de Gustavo Huenumilla, el estudiante de psicología de 20 años . Los restos serán trasladados a la morgue judicial de Roca, donde el Cuerpo de Investigación Forense realizará la autopsia que buscará determinar la causa del fallecimiento.

Fuentes relacionadas a la investigación judicial a las que accedió Mejorinformado.com confirmaron que el joven se quitó la vida el mismo día en el que desapareció y el arma utilizada para tal fin sería del padre, que se desempeña como efectivo en la unidad 26 de Fernández Oro.

Este martes por la tarde, una persona brindó un testimonio que ubicaba a Huenumilla en la zona de bardas en la Isla Jordán por la margen sur del río Negro. Según se informó el hombre que aportó la información que permitió orientar la búsqueda no conoció de la averiguación de paradero del joven puesto que no consume con habitualidad medios de comunicación ni redes sociales.

Trabajaron tanto en la búsqueda como en el hallazgo además del Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 24° de Cipolletti, la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, la división canes de la policía y la Unidad Operativa para la investigación fiscal. El joven se había ausentado de su hogar el pasado viernes en horas del mediodía y tras una presentación de su familia se inició una investigación para dar con su paradero.

Su tío Adrián habló este mediodía con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias y dijo : "Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Nadie pensaba en este final. Hicimos un trabajo familiar y con amigos en la búsqueda, porque la zona de la Isla Jordán es muy grande. Hoy recién apareció la Policía e hizo un movimiento importante, pero los últimos días no fue así".

"Gustavo estaba a 200 metros de donde termina el puente, cruzando la barda, a 5 minutos del camino" contó su tío, quien además no precisó causas de muerte ni indicios acerca de la misma. "Era un chico de su casa, estudiante, lo que haya pasado, la decisión que tomó pasa a segundo plano" afirmó.

Gustavo Huenumilla era estudiante de psicología en la UNCo. La semana pasada, se fue de su casa ubicada en la zona de 44 Viviendas, con el objetivo de buscar algunos apuntes y materiales para estudio en la casa de un compañero. Luego, no se supo más nada de él.

En las últimas horas, se conoció un video en el cual se lo ve al joven andando en bicicleta, a las 12 del mediodía del viernes. "Él se llevó simplemente lo puesto, salió a la casa de un amigo a buscar elementos de estudio, como a las 11 de la mañana y después no volvió más. Lo empezamos a llamar, no contestó porque el celular estaba en la habitación. Me fui a la casa del amigo y me dijo que había estado trabajando todo el día y no había tenido contacto con él", había declarado este martes por la noche el padre de Huenumilla, en diálogo con 24/7.