El padre de Gustavo Huenumilla reconoció que hubo una discusión

Agitado, cansado y muy preocupado, pero con la fe intacta, Gustavo Huenumilla continúa a pie la búsqueda de su hijo por los campos de la margen sur del río Negro. El hombre que trabaja en la Comisaría 26° reconoció que existió una discusión con el joven antes de que desaparezca, aunque eso hoy no importa y que cuando lo encuentre "ante todo lo abrazaría un buen rato".

La búsqueda del estudiante de Psicología oriundo de las 44 viviendas de Cipolletti se encuentra desaparecido desde el pasado viernes al mediodía, cuando dejó su bicicleta en la casa de su abuela y le dijo que se iba con unos amigos a comer un asado. Minutos antes, había dejado su celular en la vivienda que comparte con su familia.

Como parte de los rastrillajes que realizó la Policía, trabajaron los perros de la División Canes, que siguieron un rastro hasta el puente de la Isla Jordán y allí el animal se sentó. "Se corta en el puente, como que alguien lo levanta. Para mi que se ha metido para el lado del campo. No puede ser que con tanta difusión nadie aporte un dato". reconoció el padre, quien durante gran parte de la tarde y ya entrada la noche, continuaba caminando por distintos puestos de la margen sur, con la esperanza de que alguien lo pueda haber levantado y que le haya ofrecido un lugar donde quedarse.

Al llegar los rastros hasta el puente, la búsqueda está orientada hacia ese lugar. De hecho, la familia realizó una panfleteada en el lugar, con la intención de que muchas personas que viajan hacia la margen sur o vienen de los campos, puedan ver la cara del joven y enterarse de que lo están buscando.

"Consultando, me dijeron que es posiblemente alguien lo levantó y como no hay señal y la comunicación se dificulta, comencé a caminar. Cerca de la Isla Jordán hay algunos puestos y los estoy tocando a todos", explicó Huenumilla en declaraciones al programa Noticiero Central del 24/7 Canal de Noticias, mientras recorría la margen sur por el barro y ya entrada la noche.

El hombre, que estaba acompañado de familiares y algunos compañeros de la Comisaría 26° de Fernández Oro, donde cumple servicio, se mostró esperanzado y con fe "de que todavía está en la zona". También surgieron testimonios de personas que aseguran haberlo visto caminar por los senderos de la barda sur: "Mi hijo no era de hacer deporte, pero no descarto nada".

"El se llevó simplemente lo puesto, salió a la casa de un amigo a buscar elementos de estudio, como a las 11 de la mañana y después no volvió más. Lo empezamos a llamar, no contestó porque el celular estaba en la habitación. Me fui a la casa del amigo y me dijo que había estado trabajando todo el día y no había tenido contacto con él", relató Huenumilla con respecto al momento de la desaparición el pasado viernes.

Alertado, desde ese momento el hombre comenzó una búsqueda "y supimos que cerca de las 12 estuvo en lo de la abuela y le dijo que se iba a comer un asado con dos amigos. Es un chico muy callado, muy hogareño, no tiene más familiares". La Policía logró dar con una grabación de una cámara de seguridad donde se lo ve pasar al joven en bicicleta, camino a lo de su abuela.

Con la voz cortada, Huenumilla aseguró que en caso de encontrarlo "ante todo lo abrazaría un buen rato" y finalizó con un mensaje hacia su hijo: "le pido que vuelva, el sabe que yo lo quiero y que doy la vida, desde el día que desapareció sigo caminando, como hasta ahora".