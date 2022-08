Piden pañales y colchones para bebés rescatados en incendio

Dos bebés y su madre, fueron rescatados de un departamento incendiado, en el barrio Trahun Hue de Centenario. Un vecino que transitaba por el lugar, observó la situación y alertó a los Bomberos. La familia, se encuentra en buen estado de salud, pero la situación generó grandes daños materiales. Por eso, solicitan - principalmente - pañales y ropa para los menores.

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, Patricio Álvarez, bombero de Centenario; contó que el hecho ocurrió el jueves alrededor de las 09:30 en la intersección de Costa Rica y Ricardo Guiraldes. El vecino que observó el humo salir de la vivienda, rescató a una niña de 2 años. Mientras que, la madre, sacó al bebé de tan solo 30 días.

Al lugar, arribaron dos dotaciones de Bomberos junto a personal policial de la Comisaría Quinta, y comenzaron a sofocar el incendio. A los pocos minutos la mujer si debió ser asistida por personal del Hospital Natalio Burd debido a los nervios. Afortunadamente, Álvarez informó que la madre y sus hijos se encuentran en buen estado de salud. Además, el origen del incendio habría sido por ropa colocada cerca de un calefactor.

"Ella vive con su esposo, pero no estaba porque se había ido a trabajar. Ella se encontraba durmiendo y la sorprendió el olor a humo. Lo importante es que no sufrieron ningún tipo de quemadura", detalló y agregó: "Se están recuperando con respecto a las pertenencias. No tienen pañales, ni colchones".