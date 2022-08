Vampiro blanco: piden a la Justicia que investigue al acosador de lactantes

Días después de que se conociera el caso del “Vampiro Blanco”, donde un hombre de la localidad de Ingeniero Huergo, publicara avisos en las redes sociales en los que busca comprar leche materna para su consumo, por un “problema de salud”, organizaciones de mujeres y feministas se reunieron en el Consejo Local de la Mujer Diversa de Roca y debatieron acerca los casos de lactofilia, acoso y abusos sexuales denunciados públicamente.

Esta organización, emitió un comunicado donde piden “visibilizar el acoso” que están sufriendo las mujeres y personas lactantes en la región por parte de un hombre de Ingeniero Huergo. La carta fue firmada por agrupaciones y también por instituciones y funcionarias de áreas de la Universidad del Comahue y el Hospital López Lima.

Además, piden a la justicia que investigue quién está detrás de estos perfiles de Facebook en los que se hacen ofertas de trabajo a madres lactantes y que se lo condene “por acoso y compra de leche materna”.

El modus operandi del “Vampiro blanco”, era el siguiente: “Hola estoy buscando donante de leche materna se paga 3.200 y sería tres veces por semana 9.600 pesos”, dicen las publicaciones de Facebook. Una vez que las mujeres se contactan, llegan las preguntas: “¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tenés?”. En una publicación del 20 de julio ofrecía una paga diaria de 4 mil pesos.

Algunas mujeres revelaron que el hombre pidió beber la leche directamente desde sus pechos para que, según su argumento, no se “contamine” ni pierda sus beneficios. “Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta”, alertaron desde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.

Otras que respondieron la solicitud del “Vampiro Blanco” relataron que se excusaba en que un médico le había recomendado consumir leche materna para aliviar un problema gastrointestinal: “Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, se desprendió de uno de los testimonios.

“Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados“, describió otra mujer.