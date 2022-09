VIDEO: Así balearon al joven en Cipolletti

A medida que pasan las horas se conocen detalles del brutal ataque que recibió un joven de 24 años que terminó internado de urgencia por un balazo que le perforó el abdomen. La Justicia ya cuenta con las grabaciones de una cámara de seguridad en donde quedó registrado el accionar de dos personas que llegaron en un auto y estacionaron por delante del Audi en el que estaba la víctima en compañía de una joven. Precisamente la agresión estaría vinculada con la relación de estas dos personas y un tercero que sería el novio de la muchacha.

En las redes sociales se publicó el video de una cámara de seguridad particular de Cipolletti, en la que quedó registrado como, cerca de las 2.30 de la mañana del domingo, un auto Ford blanco estacionó por delante del Audi. Sin mediar ningún diálogo, bajaron dos personas y comenzaron a caminar hacia el vehículo donde se encontraba la pareja.

Aunque la mujer que conducía intentó escapar, una de las personas sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. La víctima, que se encontraba en el asiento del acompañante recibió un disparo a la altura del abdomen, con orificio de entrada y de salida.

El joven fue internado de urgencia por la herida recibida y se comprobó que el disparo había perforado el abdomen pero no había alcanzado a rozar el intestino.

La madre de la víctima habló por FM Terapia de Allen y aclaró lo sucedido. Si bien su hijo no puede hablar mucho por recomendación médica, le contó que “esta chica lo pasa a buscar para ir a "Gremio" (boliche de Cipolletti), y estaban estacionados. Me dijo mamá, yo estaba con el celular, yo ni cuenta me di. no me percaté que paró un auto ni nada. Y, de pronto empezó todo esto, ella hizo marcha atrás y yo me bajé del auto corriendo y sentí que me empezó a quemar el estómago, yo me di cuenta que tenía sangre y me aprieto la panza, salgo corriendo y subo a un taxi y le dije llevame al hospital que tengo un tiro y el taxista me llevó".

La mamá contó que cuando llegaron al hospital su hijo no pudo bajarse y el taxista lo bajó. "Lo que es el taxista la salvó la vida porque ya tenía una hemorragia tremenda"; indicó. El taxista lo baja a upa cómo si fuera su hijo y empezó a los gritos, ahí mamá sentía que me dormía".

La mujer reflexionó que su hijo estaba "en el lugar equivocado y con la chica equivocada". Y si bien todo es materia de investigación, la Justicia cree que el novio de la joven estaría involucrado en el ataque y sería el instigador.

El joven allense se encuentra internado estable. “Son siete días de riesgo, los tres primeros críticos y los otros para evitar hemorragias y otros tipos de cosas que pueden surgir, que están dentro de las posibilidades”.