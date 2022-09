Sara seguirá presa por torturar y matar al abuelito Roque en Plottier

El cuerpo del abuelo Roque Mora fue hallado con 117 heridas, entre golpes y cortes con botellas de vidrio, y no evidenció signos de haberse querido defender del ataque en su propia casa por parte de Sara Miranda el 11 de julio del 2020. Miranda, una mujer que fue abusada y abandonada desde muy niña, fue juzgada por un jurado popular y condenada a una pena de prisión perpetua, que comenzará a ejecutar una vez que la sentencia quede firme.

No obstante, a partir de la solicitud de la fiscal del caso Eugenia Titanti, un juez de garantías dispuso este jueves que Sara, continúe detenida de manera preventiva. Por su parte, el magistrado a cargo de la audiencia dispuso la prórroga de la medida cautelar por el plazo de 3 meses, tal como lo pidió la fiscal y acompañó la querella particular. La defensa no se opuso al planteo respecto de la situación de la mujer, quien permanece en prisión preventiva desde que fue condenada. El argumento de la fiscalía es que continúa vigente el riesgo procesal de fuga.

La sentencia condenatoria fue revisada por un tribunal de jueces de garantías y ratificada por un tribunal de impugnación. Agotada la instancia ordinaria, el caso está sujeto al análisis extraordinario del Tribunal Superior de Justicia. Una vez terminada esa instancia y en caso de una nueva confirmación, la condena quedaría firme y Miranda debería comenzar a ejecutar la pena impuesta.

Tarde sangrienta

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2020. Cerca de las 18:20, Sara Miranda fue hacia la casa de Roque Mora, la víctima de 73 años, y comenzó a merodear el inmueble. Se fue cuando llegó la hija del hombre, pero cuando se retiró, cerca de las 18:35, ingresó al domicilio y se quedó unos minutos. Cuando entró otra señora, una amiga de Mora, se fue una vez más, pero no se alejó del lugar. A las 19:50 volvió a ingresar y se retiró a las 21:30. En ese lapso, en el interior de la vivienda, le exigió a Mora que le entregara dinero, lo golpeó y finalmente lo mató para encubrir el robo de aproximadamente 50 mil pesos en efectivo.

Miranda fue acusada y condenada por los delitos de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento, y culpable del delito de robo calificado por el uso de arma.