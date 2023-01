Macabro hallazgo en Bardas Soleadas: un cuerpo en avanzado estado de putrefacción

En la tarde de este miércoles un vecino, mientras caminaba por un sendero en el oeste neuquino, halló un cuerpo sin vida. El sector dónde fue encontrado es en Bardas Soleadas, detrás del Cementerio del Barrio Progreso, en calle Arabarco al final.

Noticias Relacionadas Investigación: encontraron el cuerpo de un hombre

"Se tomo conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida, pasadas las 17 horas de este miércoles, y se trabajó durante toda la jornada", sostuvo el comisario inspector Nicolás Corzo, en diálogo con AM550. Quién encontró el cuerpo es un vecino que transitaba por la zona e inmediatamente dio aviso a la policía. Cabe destacar que es un sendero dónde muchos se dirigen allí a realizar actividades físicas.

"Lo primero que se hizo fue la preservación del lugar del hecho. No hay mucha información para aportar. Hasta el momento puedo informar que es un hombre de unos 25 a 35 años . Sin embargo no hay precisión ni identidad del occiso en este caso por que lamentablemente presentaba un avanzado estado de putrefacción, y no contaba con ninguna identificación, lo que complica el trabajo", agregó el Comisario.

Asimismo, pasadas las 23 horas el cuerpo se trasladó a la morgue, y se esperan los resultados de la autopsia que se estaba llevando a cabo en el transcurso de la mañana de este jueves.