Encontraron asesinada en un pozo ciego a una mujer en Batán

Una mujer fue encontrada este sábado asesinada y tirada en un pozo ciego detrás de la casa en la que vivía con su pareja e hijo, en la localidad de Batán, cerca de Mar del Plata. Tras el hallazgo, la Policía inició la búsqueda de su pareja pero sólo encontró su camioneta en el mar, frente a las costas de Miramar.

La mujer, identificada como Valeria González, de 28 años, estaba siendo buscada intensamente desde el viernes, cuando no concurrió –como lo tenía previsto- al cumpleaños de su madre.

La denuncia por su desaparición la radicaron de manera conjunta su padre y su pareja, identificado como Leandro Sebastián Cechetto, de 46 años, en la comisaría 8, a las once y media de la noche del viernes ya que no se habían podido contactar con ella desde la mañana.

Según dijeron, González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención teniendo en cuenta que, de acuerdo con la versión de Cechetto, ella salió de la casa que compartían alrededor de las ocho y media de la mañana y no había vuelto a comunicarse.

Con esos datos, los efectivos iniciaron el protocolo de búsqueda de personas y minutos después de estar en la seccional, los hermanos de la joven se lo cruzaron en un boliche bailable, donde hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su camioneta Volkswagen Amarok color azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa de Cechetto y su hija, ubicada en 133 y 122 de Batán, para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar. Al levantarla, halló el cadáver de su hija, por lo que llamó al 911.

En tanto, los efectivos continuaron la búsqueda de Cechetto, quien tenía un negocio de herrería en Batán.

En ese marco, la camioneta de propiedad del hombre fue hallada por personal del Comando de Patrullas de Miramar en el mar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino, sin ocupantes.

En el lugar, los policías vieron la huella de recorrida del vehículo sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa, por lo que no descartaban un suicidio.

El vehículo iba a ser rescatado por los bomberos de Miramar para someterlo a los peritajes correspondientes.

La búsqueda de Cechetto continuaba esta tarde en el mar cerca de su camioneta y por tierra.

Los voceros añadieron que la víctima, a partir del inicio de la relación con Cechetto, con quien tenía un hijo de un año de edad, se mantenía prácticamente aislada de su familia y amigos, aunque no había antecedentes de denuncias de violencia ni manifestaciones de ella sobre que fuera víctima de alguna situación similar.

"Hoy solo puedo decir que escuchen, ayuden y presten atención a esa amiga, hermana, compañera de trabajo, familia. Para darles una mano que no están solas, que se puede salir si dejan de hacer la vista gorda. Hoy lamentablemente perdimos a mi prima, de la peor manera, de la cual jamás nos hubiéramos imaginado, de la que jamás desearía que alguien lo viviera", publicó por Facebook una familiar de Valeria.

Y añadió: "Gracias a quien compartió su foto en tan poco tiempo, ella nunca se fue, a Vale la mataron, la mató el padre de su bebé, la persona con la cual había dormido horas antes, la misma que se paseó por todo Batán sin sentir un poquito de culpa, sin importarle que le arrebató la vida a la mamá de su hijo".

El hecho es investigado por la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, quien ordenó distintas medidas que ya son realizadas por la policía para reconstruir las últimas horas de González.

La funcionaria judicial caratuló la causa como "femicidio" y dispuso la autopsia para esta tarde.