Tragedia en Ruta 40: imputarán al conductor del camión por homicidio

Se determinaron las causas del trágico accidente ocurrido el 11 de noviembre en la Ruta Nacional 40, más precisamente entre el kilómetro 2.079 y 2.080, en el que siete personas perdieron la vida. El fiscal del caso sucedido en Villa la Angostura, Adrián de Lillo confirmó que "la pericia accidentológica realizada por el siniestro vial ocurrido entre un camión Scania y un minibús Mercedes Benz, reveló que ninguno de los vehículos tuvo fallas mecánicas".

Tras la ardua investigación en la que se estableció la causa del choque, el fiscal también precisó que finalmente "el camión invadió parte del carril por el que circulaba el minibús en sentido contrario, lo cual generó la colisión".

El accidente fatal sucedió alrededor de las 9.30 del 11 de noviembre y el camión Scania circulaba en dirección hacia Bariloche con el conductor como único ocupante, mientras que la Mercedes Benz Sprinter era conducida en dirección a Villa la Angostura por Alfredo Ezquerra –un exdeportista reconocido en la región– que llevaba a 12 turistas. De Lillo dedujo tras las pericias que el camión "realiza una maniobra hacia su izquierda e ingresa al carril Este de Ruta 40, contrario de su sentido de marcha, invadiendo de esta manera el espacio ideal de circulación del minibús Mercedes Benz, el cual circulaba en sentido contrario uno respecto del otro”.

Alfredo Ezquerra, conductor del minibús, falleció días después del accidente.

Tras el terrible impacto, "el Scania finaliza con su frente de avance orientado hacia el Norte ya que, debido al impacto, se genera una maniobra tijera entre camión y batea”. En el caso del Mercedes Benz “desvía levemente su trayectoria hacia el sector de banquina Este, se lateraliza y finalmente realiza un vuelco en tonel, alcanzando su posición final de reposo sobre el sector de la banquina mencionada y apoyada sobre su lateral derecho, quedando con su frente de avance orientado hacia el cardinal Oeste”.

El informe también reconoce que no pudieron determinar qué tan rápido venía cada vehículo ya que "no se cuenta con elementos suficientes para determinar de manera objetiva y certera la velocidad que animaba cada una de las partes protagonistas, de sus instantes previos a la colisión”. No obstante, en las pericias se mencionó que "existe la posibilidad de que al tratarse de vehículos de transporte de cargas y de pasajeros, cuenten con sistema de seguimiento satelital, por lo que sugiere que se requiera a la empresa que brinde dicho servicio los informes correspondientes".

Le formularán cargos al conductor del Scania

La pericia concluye puntualizando que “la causa basal o primaria que provoca el desencadenamiento del siniestro analizado deriva de la acción llevada a cabo por el conductor del camión Scania, con batea de áridos, quien al momento de encontrarse circulando por la Ruta Nacional 40 hacia el cardinal Sur, no respeta la derecha de la calzada, realiza una maniobra hacia su izquierda, ingresa al carril contrario a su sentido de marcha invadiendo así el espacio ideal de circulación del vehículo Mercedes Benz generando una colisión por raspado positivo entre ambos vehículos”.

De esta manera, el fiscal de Lillo adelantó que "el Ministerio Público Fiscal solicitará una audiencia para hacer la formulación de cargos al conductor del camión, por el delito de homicidio culposo calificado".

Las víctimas fatales este trágico accidente fueron identificadas luego de un fuerte hermetismo:

Pereyra, Paola Andrea (46 años, Argentina)

Levy, Ester Alicia (73 años, Argentina)

León Carillo, Ylenia del Carmen (28 años, España)

Tijerina Ibarra, Carlos Alberto (33 años, México)

Martínez, Alessandra (30 años, EEUU/México)

Li Mei Chi, Rufina (60 años, Hong Kong)