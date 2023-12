Un ídolo del fútbol brasilero fue secuestrado por una infidelidad

La búsqueda de Marcelinho Carioca, exfutbolista de Flamengo, Corinthians, Valencia y la selección brasileña, generó movilización policial en San Pablo. El exvolante, reconocido por sus tiros libres, fue declarado desaparecido cuando su auto fue hallado abandonado. Dos personas fueron detenidas en relación con el caso, investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil. Este episodio, con tintes cinematográficos, concluyó con el hallazgo ileso del jugador.

El domingo, Marcelinho compartió un video en su cuenta de Instagram junto al cantante Thiaguinho, quien se presentó en el estadio del Corinthians. Después de eso, su paradero se volvió desconocido hasta que se encontró su vehículo. La sorpresa llegó cuando su imagen apareció en redes sociales en medio de la investigación. En el video viral, el exjugador aparecía sin camiseta, con las manos atadas y un golpe en uno de sus ojos, generando gran preocupación entre todos.

Veja a situação do Marcelinho Carioca. pic.twitter.com/x6nOaBumqh — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) December 18, 2023

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, fue obligado a decir ante las cámaras en la filmación. “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, aceptó la dama, sentada al lado suyo, en el mismo video.

Finalmente, horas después, Carioca fue liberado en Itaquaquecetuba, San Pablo; y trasladado a una dependencia policial en un vehículo de las fuerzas de seguridad, desde el que alcanzó a hacer gestos indicando que se encontraba bien, aunque optó por mantener su rostro tapado ante la requisitoria periodística.