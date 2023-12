Shakira y Piqué se enfrentan en un nuevo conflicto judicial

Después de que Shakira resolviera sus problemas con el fisco español, ahora parece que las cosas se están complicando de nuevo en su vida. El fotógrafo Jordi Martín, cercano a Shakira y quien previamente expuso la infidelidad de Gerard Piqué, sugiere que la cantante podría enfrentar una nueva complicación en su vida debido a la actitud del exfutbolista.

Shakira tiene un nuevo problema con Piqué

En una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca", el paparazzi Jordi Martín reveló la posible situación actual de Shakira, señalando las demandas y presuntas peticiones de Gerard Piqué, padre de sus hijos, como un motivo de preocupación.

Martín revela que, a pesar del acuerdo firmado, Piqué busca ver y pasar más tiempo con Milan y Sasha, solicitando más días con ellos, lo cual no está contemplado en el acuerdo firmado y generó molestias en la cantante. El arma que Gerard tiene es que el documento no está ratificado en Miami, solo en Barcelona, y a eso podría aferrarse el empresario.

Pero eso no es todo, la casa que ambos tienen en España podría ser otro de los desacuerdos que existe entre la ex pareja. "No se ponen de acuerdo para vender la casa. Me enteré que Piqué está presionando a Shakira para vender esta casa", explicó el fotógrafo.

Por otro lado, Shakira está preparando una auténtica ‘bomba’ donde Gerard Piqué sería el tema principal, de acuerdo a medios españoles, la colombiana está produciendo un documental en donde ofrecerá más detalles sobre su separación del ex futbolista y cómo vivió los días que siguieron a esta mediática noticia.