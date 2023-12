Amenazó con coserle la vagina a su ex y no irá preso

Un violento evitó una condena mayor y reconoció amenazar con coserle la vagina a su ex y llegó a apoyar una aguja de gran tamaño sobre los genitales de la mujer paralizada de miedo. De esta manera su defensora llegó a un acuerdo con el fiscal y sólo lo condenaron a un año de prisión en suspenso. De este modo no irá a la cárcel pese a que los hechos fueron cometidos en un contexto de violencia de género.

El hombre fue acusado de tres hechos. El 19 de junio de 2021, llegó a la casa de un familiar donde estaba refugiada su ex pareja. Ingresó por la fuerza y con un cuchillo en la mano amenazó a todos los presentes para que se la “entreguen”.

Poco más de un año después, en julio de 2022, llegó al domicilio de la mujer, entró por la fuerza y le dijo “te voy a costurar la concha”. Como para dejar en claro sus intenciones, sacó una aguja de gran tamaño y se la apoyó en los genitales de la mujer. Paralizada de miedo y sin encontrar quien la defienda, la mujer no supo como defenderse.

Por último, en agosto de este año, el violento volvió a la casa de su ex, con un cuchillo en su mano y la amenazó: “Te voy a matar. Si te veo con otro te mato y lo mato a él delante tuyo”. Y luego fue por más: “¿Sabés qué?, a vos no te voy a matar, sabés bien a quién voy a matar”, en referencia al hijo mayor de su ex.

Para el fiscal César Lanfranchi, todos los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género. Fueron pareja durante un año y medio con una asimetría de poder, con un rol de superioridad del imputado sobre la víctima. Le formularon cargos por amenazas simples agravadas por la utilización de armas, y el primero combinado con el delito de violación de domicilio.

Asesorado por la defensora oficial Paola Del Río, el imputado decidió someterse a un juicio abreviado. Para eso, el hombre de 37 años tuvo que reconocer su culpabilidad para poder acceder a un acuerdo entre las partes.

Sin valorar el daño provocado en la víctima y sólo a modo de obtener un castigo rápido, aunque no el más efectivo para que la mujer pueda rehacer su vida, el fiscal Lanfranchi y la defensora Del Río le presentaron un acuerdo al juez Bernardo Campana, quien lo homologó.

En definitiva, el violento fue condenado a un año de prisión en suspenso y sin posibilidades de ir a la cárcel. Obviamente que deberá cumplir con pautas de comportamiento, que el hombre demostró en varias oportunidades no estar dispuesto a cumplirlas.

Si bien el acuerdo fue propuesto por las dos partes, el juez debe analizarlo y homologarlo si es conveniente. En este caso tampoco se involucró demasiado o pensó en cómo será la vida de la mujer con su ex libre.

El violento deberá incorporarse al dispositivo del IAPL para abordaje de hombres involucrados en causas de violencias de género, la prohibición de realizar cualquier tipo de acto de violencia en contra de la víctima y la realización de tratamiento psicológico para dominar sus impulsos.