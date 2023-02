La justicia investiga las conexiones del tachero narco

Tras el hallazgo de droga en un taxi de una empresa de Neuquén que circulaba por la Ruta Nacional 22, a la altura de Guerrico, esta mañana Adriana Fabi, la Directora General de toxicomanía de Río Negro explicó como fue el procedimiento.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Fabi señaló que “no hay fronteras en lo que es consumar este tipo de delitos, estamos hablando de una ruta nacional con una actividad programada, es un calendario que ya tenemos con los perros detectores para pararnos sobre las camineras y operar en conjunto con la policía de la provincia que pide la documentación a las personas que circulan. Y se les hace los controles con el can, que si avisa y da algún tipo de alerta empieza la diligencia policial”.

Indicó que “eso fue lo que pasó el día lunes por la noche cuando se hizo bajar de la circulación a un taxi en el que iba el conductor con un pasajero, los dos varones. Todo venía normal con la documentación cuando el perro “Matías” alertó de que había algo sospechoso. Se trajo a los testigos y continuamos con la diligencia. Al abrir la puerta del pasajero se encontró dentro de un bolso, en forma oculta, un ladrillo que pasó por los detectores de droga y dio positivo de clorhidrato de cocaína”

Fabi señaló que “intervino la Justicia Federal, que ordenó la detención de las dos personas. El pasajero era menor y se dispuso la entrega a los papás, mientras que el mayor quedó detenido. Se secuestró el taxi que corresponde a una empresa de Neuquén y se secuestró también este ladrillo de cocaína, los teléfonos celulares, además del dinero de moneda nacional que iba bordo del rodado. Los dos quedaron imputados en causa judicial”.

Respecto de la procedencia de la droga, indicó que “eso lo va a determinar el juzgado federal. La investigación determinará si tenían algo que ver uno con el otro o si solamente el taxi conducía y llevaba a este muchacho”.

