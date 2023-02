El barrio donde los "chorros" son dueños de las calles

Vecinos de Barrio Nuevo de la capital neuquina, se encuentran desesperados y aseguran que ya no saben qué hacer para frenar la violencia y cantidad de robos que padecen, desde hace muchísimo tiempo. En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, afirmaron que acudieron a los medios de comunicación porque no obtienen respuestas por parte de las autoridades.

Aseguran que los delincuentes se adueñaron tanto de las calles del barrio que, hasta por seguridad, decidieron resguardar su identidad al momento de hacer pública la denuncia. “Se adueñaron del sector y nosotros no contamos con la Policía, porque los hemos llamado y no responden. A una vecina le respondieron que como los delincuentes son indigentes, entonces no pueden hacer nada. Pero, resulta que estamos todos los vecinos siendo víctimas porque nos roban a todos”, lamentó una de las vecinas en diálogo con el Noticiero Central del mediodía.

Según indicaron, la ola de inseguridad (que no tiene fin) incluye robos a personas, como también robo de cubiertas y vehículos enteros. “Ya no sabemos qué hacer, porque pasás a cualquier hora y ellos están en la calle, siempre”, agregó la mujer.

En relación a las respuestas obtenidas por parte de las autoridades, la vecina detalló que se acercaron a la Defensoría del Pueblo, desde donde fueron derivados al área de Seguridad de la Provincia. “¿Saben qué nos pidieron? Que estén presentes los representantes de las comisiones vecinales, quienes nunca estuvieron. Nosotros desde hace años que venimos luchando por este tema y yo no sé ni quiénes son las personas que integran la comisión vecinal, porque nunca estuvieron. Mientras tanto, es impresionante cómo los delincuentes se manejan y cómo actúan”, lanzó.