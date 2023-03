Belén Vicente fue encontrada asesinada dentro de un pozo

La joven de 22 años que estaba siendo buscada desde el pasado sábado en la ciudad bonaerense de Olavarría, fue encontrada asesinada este viernes en un pozo ciego en desuso. Tenía las piernas atadas y solo tenía puesta la ropa interior. Para la fiscal que investiga el caso “no hay dudas que se trató de un femicidio”.

Cuando esta mañana se conoció la noticia de la aparición del cuerpo de una mujer en una zona rural, a los pocos minutos se confirmó que se trataba de Sofía Belén Vicente, quien había sido vista por última vez el pasado sábado cuando concurrió al festival de Doma y Folclore en el predio de la Sociedad Rural.

El cadáver se encontraba en el interior de un pozo de unos dos metros de profundidad por 50 centímetros de diámetro en un establecimiento rural propiedad de Alejandro Rigada.

De acuerdo con la información que trascendió de fuentes policiales y judiciales, dos personas que pasaban por la zona percibieron olores nauseabundos, por lo que se acercaron al lugar y dieron aviso a la policía, que poco después constató la presencia de un cuerpo en el interior del pozo.

En principio, los peritos observaron lesiones en el cuerpo de la joven que pudieron haber sido provocada por terceros, por lo que creen que se trató de un femicidio.

La fiscal de Olavarría, Paula Serrano, quedó a cargo de la investigación y ordenó la realización de la autopsia en la morgue de la ciudad de Azul, donde se determinará la data y causas de su muerte.

Sofía estaba siendo buscada desde el pasado sábado 4 luego que su familia radicó una denuncia, la que se tramitó bajo la carátula de "averiguación de paradero".

Durante la búsqueda, los investigadores habían obtenido el dato de que podía haberse dirigido a la ciudad de Mar del Plata, mientras que su familia dijo que necesitaba asistencia médica y farmacológica.

En la movilización de ayer por el 8M realizada en Olavarría en la que se movilizaron miles de mujeres la principal consigna fue el pedido de aparición con vida de Sofía.

La fiscal Serrano brindó declaraciones al programa Noticias de 5TV de Olavarría y dejó en claro que "es un femicidio".

En ese sentido, aseguró que el crimen contó "con la intervención de una persona o más, ya sea para darle muerte y para deshacerse del cuerpo y de las prendas de Sofía".

Actualmente, se están analizando las cámaras del Centro de Monitoreo de la zona de La Rural y alrededores y se están recolectando testimonios "que nos den cuenta de los últimos momentos de Sofía para seguir el rastro de las personas con las que estuvo en contacto", explicó.

Respecto a cómo fue encontrado el cuerpo, indicó que "estaba dentro de un pozo ciego en desuso y seco, con una profundidad de dos metros y una circunferencia de unos 50 centímetros aproximadamente. El cuerpo estaba boca abajo, atada en sus pies y solo con su ropa interior".

Asimismo, en otro sector del predio "se encontraron en un tambor bastantes elementos quemados en un tambor, entre ellos parte de su cartera y un short amarillo, que se pretenden que eran de ella". La Fiscal señaló que la familia reconoció el cuerpo de "manera inmediata".

Dolor y repudio en las redes

Tras la confirmación del asesinato de Sofía, en las redes sociales comenzaron los pedidos de "Justicia" y "basta de femicidios".

"¿Puede ser? Claro que sí, lamentable, terrible, doloroso, indignante. Pero hoy todos los medios incluido el mismísimo intendente solo hablaban de las pintadas. De una pared, de un patrullero que parece tener más valor que la vida de una mujer ¡Harta! De las políticas vacías, del hablar por hablar, saben lo que es que te quiten una vida, pueden tener una gota de empatía. Parece que no", publicó una mujer en Facebook.

Mientras que otra joven escribió: "No te conozco pero me dolés, me dolés en lo más profundo del alma porque soy mujer, me dolés porque nos están matando y nadie hace nada. Justicia por Sofía y por las que ya no están".