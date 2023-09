Violento robo: la atacó con un arma blanca y le desfiguró la cara

La inseguridad sigue golpeando a la provincia de Neuquén. En esta oportunidad, un violento robo ocurrió en el barrio Terrazas de Neuquén de la capital neuquina cuando un delincuente le sustrajo sus pertenencias a una mujer, la atacó con un arma blanca y le dejó severas lesiones en su cuerpo.

El hecho de extrema violencia ocurrió en las proximidades de la calle Raúl Soldi y Atahualpa Yupanqui este jueves alrededor de las 14.30, cuando María Isabel salió de su domicilio del barrio Patagonia para emprender una caminata hacia Parque Norte como lo hace habitualmente.

En dialogo con medios de comunicación, María Isabel explicó que “de la nada salió un hombre de campera roja y cabello canoso con un cuchillo de carnicero y con el objetivo me robarme, me agarró de atrás, puso sus manos sobre mi cuello y comenzó a realizarme cortes en la cara, manos y en las piernas”.

Con respecto al hombre que la atacó, la mujer contó que “estaba totalmente drogado, porque lo único que me robo fue la riñonera con el celular, documentación personal y alrededor de $800”, y agregó que “después del hecho se fue caminando como si nada”.

“Este atorrante no me mató, porque Dios no quiso, porque debido a los cortes que me produjo me lastimó vasos sanguíneos y comencé a sangrar muchísimo”, relató muy apenada la mujer.

Los cortes también fueron producidos en su manos.

La avenida Raúl Soldi, es una de las calles más transitadas de la capital neuquina y a pesar que varios automovilistas vieron como la estaban atacando a María Isabel “ninguno de ellos paro a socorrerla”. Según el relato de ella, “un matrimonio que vio en las condiciones en que se encontraba, la ayudo y llamó a su hijo para que vaya a ayudarla”.

Producto del terrible hecho de violencia, a María Isabel tuvieron que realizarle 22 suturas. Las lesiones más graves, fueron ejecutadas por este delincuente en la zona de la nariz donde le efectuaron cinco puntos y tiene un herida profunda de dos centímetros en su pierna izquierda que atacó el músculo.

La lesión en la pierna que tiene María Isabel.

Además, dijo que radicó la denuncia en la comisaria, pero debido a las condiciones en las que se encuentra todavía no pudo realizar una declaración para que las autoridades policiales puedan dar con el delincuente.

María Isabel todavía se encuentra consternada por el terrible hecho que tuvo que atravesar, porque jamás se imaginó que en el barrio donde vive hace más de 30 años podía estar tan insegura y que una simple actividad de recreación podía haberle costado la vida.