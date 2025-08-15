Aldosivi de Mar del Plata y Belgrano de Córdoba abrieron el telón a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional 2025 con un entretenido empate 0 a 0 en el estadio José María Minella de la ciudad bonaerense.

El Tiburón contó con las mejores ocasiones pero no logró vulnerar la resistencia del Pirata, que llegaba al duelo con la chance de ser puntero de la Zona A. Con la igualdad, el equipo del Puerto no logra salir del fondo pero iguala la línea de puntos de Boca Juniors, que podría quedar en el último puesto del grupo en caso de perder por goleada en su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Más allá de algunos remates sin demasiada precisión, durante los 90 minutos no hubo grandes emociones. los de la costa atlántica fueron superiores, pero el Pirata subo como contraatacar y generar peligro. No obstante, ninguno logró el objetivo.

Una de las jugadas más peligrosas se dio en los últimos 45 minutos del primer tiempo: Justo Giani recibió una gran pelota dentro del área, se sacó la marca de encima y, cuando quedó mano a mano con el arquero rival, fue interceptado por la defensa visitante. Una chance clarísima que no logró concretarse.

De esta manera, ambas instituciones repartieron puntos y dieron inicio a la quinta jornada del Torneo Clausura. Aldosivi acumula siete partidos sin conocer la victoria y continúa en el último puesto, mientras que Belgrano extendió su invicto a cuatro encuentros y se mantiene en la tercera posición, ambos en la Zona A.