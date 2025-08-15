La presentación de Los Pumas ante los All Blaks del sábado a las 18:10 por la 1ª fecha del Rugby Championship es uno de los platos fuertes deportivos en el fin de semana argentino.

Córdoba será sede de uno de los duelos más esperados por los fanáticos de la “ovalada” en el país, y aunque el local no llega como el favorito, la motivación que supone enfrentar a los mejores del mundo en casa siempre pone el ánimo por las nubes.

En las tribunas ya no quedan tickets para comprar y la capital cordobesa se encuentra convulsionada por esta visita que ya lleva más de una semana en el país. La Selección de Nueva Zelanda estuvo el sábado pasado en La Bombonera viendo Boca y Racing y entre semana visitaron a “Los Espartanos”, el combinado de presidiarios que habitan el penal 48 de San Martín.

Sin misterios, pero sí algunas sorpresas, Felipe Contepomi, principal entrenador de Los Pumas, confirmó los 15 albicelestes que iniciarán el partido en el Mundialista Mario Alberto Kempes. Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas serán los nombres argentinos que saltarán al campo de juego.

Base en la "T"

Los Pumas llegaron a Córdoba y se instalaron en el predio de Talleres de Córdoba para cumplir con los últimos entrenamientos. Hasta la conferencia de prensa del entrenador con los medios mundiales fue en la ciudad deportiva de la T.

Allí, la delegación fue recibida por el presidente Andrés Fassi y hubo intercambios de algunas prendas oficiales desde el club a la UAR y viceversa.