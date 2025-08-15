El profesor Darío Gauna de Buta Ranquil está listo para viajar a Italia en los próximos días, donde participará del Mundial de carreras de montañas que tendrá como sede a la ciudad de Meduno.

El docente de la localidad ubicada al norte del interior neuquino, en la base del volcán Tromen, en el departamento de Pehuenches, viene preparándose desde marzo, a su regreso del Mundial en pista cubierta que se desarrolló en Estados Unidos.

Ajustado a una rutina específica y con la posibilidad de tener la montaña a sólo 200 metros de su hogar, el patagónico se encuentra preparado para formar parte de un cuadro reservado a mayores de 35 años.

“Creo que estoy listo para competir al máximo nivel”, dijo el profe.

Gauna será parte de los pelotones correspondientes a dos de las pruebas. La primera de ellas, el 29 de agosto, con una modalidad muy particular que se llama “kilómetro vertical”. El objetivo es correr en montaña hacia arriba, aproximadamente de 5 a 6 kilómetros, el final llega al momento de superar los mil metros de altura sobre el nivel del mar.

La otra disciplina que lo tendrá entre sus participantes serán la clásica de los 14K que tiene previsto su largada para el 31 de este mismo mes.

A días de emprender el largo viaje que concluirá en la localidad italiana de apenas 1600 habitantes, Gauna aseguró que se siente muy bien física y mentalmente. “Creo que estoy listo para competir al máximo nivel”, aseguró.

En declaraciones a “Reflejo Neuquino”, el profe amplió: "Lo que te mantiene vivo es tener sueños y convertirlos en objetivos reales. Cuidarse, alimentarse bien y entrenar todos los días”.