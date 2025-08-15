Patricia Bullrich oficializó su candidatura a senadora

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar". Con estas palabras en un posteo en su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó este viernes su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich.

Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado". "Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", resaltó.

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía "mantiene" firme al Gobierno "para dejar atrás" a quienes, en su criterio, "hundieron" a la Argentina "en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", subrayó y finalizó: "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso".