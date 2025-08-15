“Rescataron a Simona”: un bombero salvó a una caniche de un incendio en Centenario

El viernes, quince minutos después de las 11, la tranquilidad del barrio Sayhueque de Centenario se vio interrumpida por una columna de humo que se elevaba desde una vivienda de la calle Suyai, entre Honduras y Costa Rica. El incendio, que se habría originado por la explosión de un calefactor en la parte trasera del domicilio, movilizó a vecinos, personal policial de la Comisaría N°52 y una dotación de Bomberos Voluntarios.

Antes de la llegada de los bomberos, vecinos ayudaron a salir a una mujer adulta mayor y asistieron a un hombre que realizaba tareas de poda, quien sufrió algunas quemaduras en el rostro. Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron también las habitaciones de la casa.

En una de ellas, un bombero logró rescatar con vida a Simona, una caniche que se encontraba atrapada. La perrita fue trasladada de urgencia a una veterinaria para recibir atención.

La vivienda que se incendió está en calle Suyai, entre Honduras y Costa Rica.

“Una vez más, el accionar de los bomberos nos ayudó… no solo apagaron el incendio de la casa de mi abuela, sino que salvaron a Simona, la mascota de mi abuela. Esta imagen refleja lo capacitados que están y, sobre todo, el corazón enorme que tiene cada uno de ellos. De parte de nuestra familia, solo queda agradecer”, expresó Maxi, nieto de la propietaria, al portal Centenario Digital.

La rápida intervención de los bomberos y la ayuda solidaria de los vecinos evitaron que la tragedia fuera mayor.