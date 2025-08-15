Fiesta tuerca en el norte neuquino: el Rally pone primera con 63 binomios en pista

Con la prueba clasificatoria Super Especial 1 se pone en marcha este viernes la sexta fecha del Rally Neuquino en caminos aledaños a Chos Malal en el marco de la sexta fecha del certamen organizado por APPRyN Sur.

La competencia forma parte del programa de actividades del 138° aniversario de la primera capital provincial. La prueba otorgará puntaje doble, tendrá en la largada 63 binomios y estan previstos se prevén 103,89 kilómetros de pruebas especiales.

En la A6, Mario Villanueva (h) es uno de los que confirmo su participación, al igual que los seis pilotos que lo siguen en el campeonato, Miguel Carbonell, David Abril, Daniel Llanos, Gustavo Rojas, Mario Villanueva (p) y Damián Di Bartolo. A los que hay que sumar a Luis Angeloni, Sergio Pranzoni, Jonatan Bastidas, Sergio Fernández y Luis Cairone. Debutará en la categoría, Matías Cáceres, habitual protagonista del TC Neuquino, irá por su primera experiencia en el rally, con el Ford Fiesta propiedad de Jorge “Topo” Grassano, su acompañante será Marcos Rivero. El piloto y crédito local Diego Semper estará presente, se completa con Edgardo Mocayar (San Luis) y los neuquinos Manuel Jofré y Luis Rivero.

En la categoría RC5 se inscribieron Pedro Skruta, Lautaro Angeloni y Adrián Altamirano. Juan Pablo Ferraro, Alejandro y Maximiliano Rumie, Julio Quilodrán, Jorge Mengón y Jorge Ríos.

Once binomios inscriptos en la N2L, Claudio Bustos y Agustín Pérez, primero y segundo del certamen, más Matías Del Barba, Pablo Pranzoni, Omar Traballoni, Santiago Bavastro y Maximiliano Fuentes, Orlando Wircaleo, Hugo Cañicura, Gabriel Bernales y Facundo Galvagni.

En la A5, estarán Nicolás González, Pablo Correa, Marcos Rosas, Daniel Arias, Máximo Angeloni , Juan Carlos Rosas, Raúl Palacios y Ernesto López. En la N1, el campeón vigente Nicolás Ochoa, Claudio Cribán -actual líder-, Luciano Zurita Matías Nimo y Lucas Matto. En la A1 se inscribieron Víctor Leuno y Cristian Rebolledo.

Finalmente, en la N2L irán en búsqueda del puntaje doble, Daniel Turletti, Mauro Rojas, Miguel Huenulao, Pablo Lattanzio, Aldo Contreras, Oscar Sepúlveda, Martín Rosas , Agustín Pinoche y Juan Cruz Parada. Y en la A7 se presentarán Jeremías Tieri, Leandro Paulovich, Daniel Franco, Manuel Castro y Walter García.

Cronograma

Viernes 15 de agosto

PSE 1, Curí Leuvú – Chacras Yoyo, 03,34 km, 16.23 .

19.00: Rampa de largada simbólica.

Sábado 16 de agosto

PE 2, Ciudad Encantada – Taquimilán, 14,30 km, 10.23 .

PE 3, Cruce Trailatue – Naunauco, 15,34 km, 10.46 .

PE 4, Ciudad Encantada – Taquimilán, 14,30 km, 14.09 .

PE 5, Cruce Trailatue – Naunauco, 15,34 km, 14.32 .

Domingo 17 de agosto

PE 6, Estancia Chiape – Rahueco, 16,28 km, 09.48

PE 7, Aeropuerto – Arroyo Curi Leuvu, 05,37 Km, 10.36

PE 8, Estancia Chiape – Rahueco, 16,28 km, 12.34

PE 9, Curí Leuvú – Chacras Yoyo, 03,34 Km, 13.37