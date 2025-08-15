Trump dijo que con Putin prepararon "el camino para alcanzar un acuerdo en Ucrania"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homologo ruso Vladimir Putin, que se reunieron durante casi 3 horas en una base militar en Alaska para una cumbre cuyo principal tema fue la invasión rusa de Ucrania, anunciaron que avanzaron en un acuerdo para alcanzar un cese del fuego en Ucrania. Ambos lideres se mostraron muy cercanos e intercambiaron elogios. Trump se comunicará con Volodimir Zelenski y otros líderes europeos para contarle su conversación con Putin.

El encuentro en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson fue el primero del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

Al llegar a la base, Putin caminó hacia Trump sobre una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Acto seguido se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a la limosina presidencial. Los dirigentes, acompañados de sus asesores, se sentaron uno junto al otro con un telón de fondo azul en el que se leía "En busca de la paz"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que en la reunión también participarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff. Putin estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores Yuri Ushakov.

