Roca: inquilino quedó “rehén” de la propietaria

Una insólita situación se vivió en la localidad rionegrina de Roca, donde un inquilino tuvo que ir a la Justicia para lograr que la dueña de la casa lo dejara irse, pese a que no le debía nada. La doña no le aceptaba las llaves y jamás dijo por qué. Al menos, no lo dijo ante el juez.

Según se indicó al respecto, todo comenzó cuando el inquilino se dispuso a pagarle a la propietaria la penalidad (dinero) que habían acordado por la rescisión anticipada. Lo intentó, pero la mujer no quiso saber nada .

Desorientado, el inquilino envió, al Juzgado de Paz de Roca, un mail en el que expuso su demanda y pidió que le habilitaran una cuenta judicial para depositar el dinero. También solicitó que el Juzgado aceptara las llaves; al tiempo que, al día siguiente, entregó un pendrive con el contrato, las fotos y otros archivos que sirvieron como prueba. Del mismo modo, ofreció testigos.

Apenas el banco abrió la cuenta judicial, el hombre depositó el dinero y envió el comprobante al Juzgado para adjuntarlo al expediente digital. A la semana siguiente la dueña de la casa fue a una audiencia en el juzgado, pero decidió no responder a la demanda. No brindó explicaciones, no presentó pruebas, ni negó las afirmaciones del inquilino . En esa misma audiencia el juez le entregó las llaves de la vivienda y se fue. En el juzgado quedaron desorientados, pero en fin la tarea estaba cumplida.

En su sentencia el Juez explicó que si la dueña tenía algún reclamo pendiente contra el inquilino, debía igualmente aceptarle las llaves y, en todo caso, debía iniciar las acciones judiciales que considerara necesarias.

La condena de menor cuantía dictada contra la propietaria incluyó, por un lado, que deberá pagar los gastos judiciales y los honorarios del escribano que contrató el inquilino para certificar el estado del inmueble. Y por el otro, que deberá devolver, actualizado, el “mes de depósito” que el hombre había pagado al inicio del contrato de locación.