Desquiciada mató a golpes a su inquilino de 79 años

Los problemas entre la propietaria y su inquilino se repetían. Los vecinos del barrio Belgrano conocían las discusiones diarias que tenían y que la dueña de la casa tenía marcadas alteraciones mentales. Pero lo que no pudieron saber con anticipación es que el descenlace de la relación sería el peor. El abuelo de 79 años fue encontrado muerto dentro del departamento que alquilaba en el fondo de la casa de la hasta ahora única sospechosa del crimen.

Cerca de las 22, la llegada de una autobomba de los Bomberos llamó la atención de los vecinos del modesto barrio ubicado al sur de Regina, en Azcuénaga 312, a escasos metros de la transitada avenida General Paz. Desde un tiempo antes, cerca de las 18 dentro de la propiedad estaban trabajando los peritos de Criminalística tras ser convocados por el fiscal Juan Carlos Luppi, quienes se encargaron de levantar rastros y comprobar que la muerte del hombre de 79 años no había sido accidental y producto de la edad.

Algo más había pasado dentro del departamentito del fondo, que alquilaba el adulto mayor. Apenas la Policía tomó conocimiento del hallazgo, comenzó la investigación. Y cuando se encontraron los primeros rastros de violencia en el lugar, las sospechas recayeron sobre las pocas personas que lo frecuentaban y tenían relación con él.

Los que lo conocían inmediatamente dijeron que tenía una muy mala relación con la propietaria, una mujer de unos 50 años que vive en la casa que está delante. Según los datos que le pudieron aportar a los policías, en varias oportunidades habían discutido y "ella siempre lo agredía y atacaba a golpes", aseguraron.

Para el fiscal, de inmediato el legajo se caratuló como muerte dudosa y ordenó diversas medidas para intentar saber que pasó dentro del departamento. Los bomberos fueron convocados para que con sus grupos electrógenos y potentes faroles, puedan alumbrar en detalle la propiedad.

Los vecinos, que se acercaron al lugar, pero que no pudieron avanzar porque la zona estaba vallada, comentaban entre si que desde hace años la mujer padece problemas psiquiátricos, que está diagnosticada y medicada, pero que no estaba equilibrada y tenía ataques peligrosos. Las sospechas recaen sobre ella, que en un brote, habría atacado a golpes al anciano, quien no pudo resistir y murió.