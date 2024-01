Robó cables y deberá hacer trabajo comunitario para la Municipalidad

Un hombre fue acusado por subirse al techo de su camioneta para cortar y robar los cables de la bajada a tierra en un sector del tendido eléctrico de Rincón de los Sauces. Fue capturado por la policía y ahora deberá compensar con 150 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal, informaron que el asistente letrado, Juan Pablo Grippo, detalló - durante una audiencia - que el delito cometido habilita la búsqueda de una salida alternativa para solucionar el conflicto. Sólo requiere el acusado no tenga antecedentes penales y que preste su conformidad, como ocurrió en este caso.

El hecho ocurrió los días 8 y 9 de enero, aproximadamente a las 13 horas, cuando el imputado “con herramientas de corte se dirigió a bordo de su camioneta a la intersección de calles 33 y 35, se subió arriba del techo, y con una tenaza corto los cables de cobre de la bajada tierra de los postes de luz y suministro eléctrico”. Grippo relató que la maniobra fue vista por testigos, quienes tomaron fotografías y dieron aviso a la policía, por lo que el acusado fue interceptado y detenido cerca del lugar.

Tras informar lo ocurrido, el asistente letrado le atribuyó al hombre el delito de robo simple en carácter de autor. Luego, presentó las condiciones para suspender el proceso a prueba por un año y, en caso de cumplirlas, el imputado no registrará antecedentes por lo ocurrido. En el caso opuesto, el proceso volverá a la instancia previa y el imputado será juzgado en juicio.

A partir de un convenio entre la fiscalía de Rincón de los Sauces y el Municipio, el imputado deberá realizar 150 horas de trabajo comunitario. Grippo explicó que a partir del programa que se impulsa con el Ejecutivo local, existe un área específica para evaluar el mejor destino para las tareas de acuerdo con lo que se requiera, pero también con las habilidades del imputado.

Además de las horas de trabajo, el acusado deberá cumplir también el resto de las obligaciones habituales: no consumir drogas, no abusar del consumo de alcohol y no cometer nuevos delitos.