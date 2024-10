Gremialista de ATE condenado por golpear al presidente del Deliberante

Un representante sindical de ATE fue condenado a tres años de prisión por su violenta agresión contra el presidente del Concejo Deliberante, de Regina. La condena se resolvió tras un acuerdo de juicio abreviado, donde el imputado reconoció su participación en la violenta protesta de principios de febrero de este año, cuando el gremio pretendió ingresar por la fuerza al recinto para reclamar por el despido de 93 trabajadores municipales.

El trabajador municipal, Ariel Leguizamón, de 50 años, reconoció ser el autor de varios delitos, entre ellos el encubrimiento agravado, la tenencia de un arma de fuego sin la debida autorización, y lesiones leves. Los hechos que motivaron la condena se remontan al 6 de febrero de 2024, cuando, durante las sesiones inaugurales del período legislativo, el imputado rodeó a Maximiliano Garré, a la concejal María Eugenia Paillapi y el secretario de Legal y Técnica del municipio, Juan Liberatti, propinándole golpes y un cabezazo.

La fiscalía expuso otros dos hechos que llevaron a la unificación de las imputaciones. Entre el 31 de mayo y el 5 de junio de este año, Leguizamón recibió una serie de objetos robados, incluyendo un tractor John Deere y un cuatriciclo, lo que lo vinculó a un robo ocurrido en una chacra de Chichinales. El tercer hecho se dio durante un allanamiento en su vivienda, donde se encontró un rifle que poseía sin la debida autorización.

Además de las agresiones contra el presidente del Deliberante, Leguizamón fue acusado de encubrimiento de un robo en Chichinales

La pena de tres años impuesta a Leguizamón no es suficiente para que vaya preso. Está condicionada a su comportamiento y a no involucrarse en nuevos delitos. Incluye pautas de conducta estrictas, tales como mantener un domicilio fijo, no salir del país sin autorización, y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas. También se le prohibió acercarse a las víctimas a menos de 50 metros y participar en manifestaciones públicas.