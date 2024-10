Estafa con planes sociales: revocaron la domiciliaria a Pablo Sanz

Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso de estafa con planes sociales en Neuquén, en donde la fiscalía solicitó revocar el beneficio de la domiciliaria a Pablo Sanz, quien fue detenido por violar la medida este lunes. El juez de garantías avaló el pedido y el imputado estará en prisión preventiva por 6 meses a partir del 10 de noviembre.

Sanz es uno de los imputados como jefes en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. El 10 de julio de 2023 se impuso una prisión preventiva, que a pesar de la oposición fiscal, cuatro meses después se transformó en prisión domiciliaria. Este lunes, la policía demoró al ex director de Fiscalización de Desarrollo Social, ya que la tobillera electrónica que controlaba su situación domiciliaria desde hacía 11 meses constató 16 salidas durante la jornada de ayer.

La solicitud para que el imputado volviera a cumplir la medida cautelar fue realizada por el fiscal del caso Juan Narvaez, junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada letrada Agustina Jara.

El fiscal de Delitos Económicos presentó un informe del organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de realizar el seguimiento de las tobilleras electrónicas que funcionan en la provincia, en el que se dio cuenta de una primera alarma a las 16:45 de ayer. “Se normaliza 4 minutos después, pero eso lo repitió 16 veces ayer”, indicó Narváez. Luego, el fiscal jefe Vignaroli precisó que las salidas llegaron hasta los 19 minutos.

Durante la audiencia, Sanz informó que cumple la prisión en un departamento ubicado al fondo de un predio en el que, además, hay otras viviendas y que, a su pedido, se le amplió el rango de movimientos. Sin embargo, el fiscal Narváez explicó que ese cambio no tuvo el aval de la fiscalía ni de “ninguna autoridad”, y fue uno de los argumentos del juez Lucas Yancarelli al momento de resolver que "si la tobillera se dispuso para un domicilio, las resoluciones tienen una esencia. La ampliación no sé quién la decidió, sino que lo hizo alguien a pedido del imputado. Que fuera a lo de su hermano no estaba autorizado y no tenía nada que hacer allí”.

“Claramente tenemos una pauta de que el imputado está demostrando burlarse de la justicia, de que no respeta la decisión de un magistrado al incumplir la detención domiciliaria, y necesitamos continuar neutralizando los peligros procesales”, afirmó Narvaez respecto de los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso.