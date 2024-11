Indignación: un hombre mató a un zorrito "por diversión" y desató la furia de vecinos

Un pequeño zorro gris murió en manos de un hombre que le disparó cuatro veces. Lo hizo "por diversión" y pese al pedido de los vecinos que habían adoptado al animal entre todos, y lo cuidaban. Lo llamaban Juancho, quien tuvo la desgracia de cruzarse con Martín Díaz Durso en mayo de 2022. El hombre se encontraba con algunos amigos en una casa de la zona de El Salto, en los valles altos de Potrerillos. Tenía un arma de aire comprimido, que usó para dispararle a la víctima que nada le hizo.

Un jardinero de la zona observó cuando Durso apuntaba hacia Juancho y le pidió que no dispare. Otras personas también presenciaron el momento y se sumaron furiosos al pedido. En diálogo con medios locales, afirmaron que el sujeto no mostró sentimiento alguno, como tampoco hizo caso al pedido. Además, aseguraron que no hubo motivos para que actuase de tal forma. El atacante no disparó una vez, sino cuatro, matando a Juancho en el acto.

Pero, la indignación por la muerte de Juancho continúa entre los vecinos, tras conocerse dos años y medio después la decisión que tomó la Justicia. Mientras se esperaba una condena efectiva, se conoció que Durso (38) consiguió una suspensión de juicio a prueba y que su castigo será no poder manipular armas por dos años. Tampoco podrá gestionar permisos de caza. Además, deberá completar un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico, además de completar un curso a cargo de la Fundación Cullunche sobre especies silvestres protegidas.

En este contexto, Jeniffer Ibarra, veterinaria y presidenta de Cullunche; dialogó con Los Andes y dijo que el hombre “le dio 4 tiros con un aire comprimido en zonas muy críticas como son el corazón, la mandíbula, un brazo y el tórax, lo que le produjo la muerte en el acto”. “Nosotros queríamos un juicio con una condena efectiva por atacar a la fauna protegida, pero la suspensión del juicio a prueba es una buena noticia. Porque durante los próximos 2 años no va a poder ni siquiera cruzar un semáforo en rojo”, agregó la especialista.