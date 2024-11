Asesinan a una nena de 8 años y acusan a su padrastro de encubrirlo con un incendio

La localidad de Brinkmann, en el departamento de San Justo, Córdoba, se encuentra consternada tras el asesinato de una niña de ocho años, cuyo padrastro y un amigo fueron detenidos como presuntos responsables. Los investigadores creen que Matías Ezequiel Simeone, de 33 años, prendió fuego a la vivienda para desviar la investigación y ocultar el crimen. Simeone, que había sido condenado previamente por violencia de género, se encontraba en libertad y ahora enfrenta graves acusaciones por la muerte de la niña.

El hecho se desencadenó este sábado cerca de las 14, cuando los bomberos fueron alertados por un incendio en una casa de la calle Caseros al 800. Al controlar las llamas, encontraron el cuerpo de la pequeña en una de las habitaciones. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que el fuego solo afectó una habitación y que no había señales de escape de la víctima.

La fiscalía ordenó la detención de Simeone y su amigo, Cristian Hernán Varela (40), quienes ahora son los principales sospechosos del homicidio. Según declaraciones del propio Simeone, él se había ausentado de la casa para llevar a sus hijos de una relación anterior, sin embargo, testigos y grabaciones de cámaras de seguridad lo sitúan cerca del lugar en el momento del incendio.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que no se halló monóxido de carbono en el organismo de la niña, lo cual indica que la menor no falleció a causa del incendio. “El cuerpo forense encontró un traumatismo en la zona craneal, pero aún falta un análisis más exhaustivo. Lo que está claro es que la niña no murió intoxicada por el humo ni debido al fuego,” expresó una fuente vinculada a la investigación en diálogo con La Voz.

En medio de esta tragedia, también se supo que la madre de la niña estaba ausente desde hace días, por lo que su testimonio se considera clave para esclarecer los hechos. Además, los hijos de Simeone serán entrevistados este lunes en una cámara gesell, lo que permitirá obtener más detalles sobre lo sucedido.