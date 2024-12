Volcó un camión de Gendarmería: seis heridos

Un camión de Gendarmería volcó en la tarde de este domingo, en Ruta 40. Como resultado del mismo, seis personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

El hecho ocurrió hoy, minutos después de las 15 horas, momento en que Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura recibieron el llamado de emergencia. El siniestro se registró en el kilómetro 2130 de la Ruta de los Siete Lagos.

Según fuentes policiales, se trató de un vuelco y no hubo otros vehículos involucrados. No obstante, no trascendieron las causas del mismo.

Además, se informó que en el lugar se montó un gran operativo del cual participó Guardaparques, junto a Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén, personal de Salud, de Parques Nacionales y Gendarmería.

En cuanto a los heridos, se supo que son seis, con diferentes heridas. Todos ellos se encontraban en el hospital de Villa La Angostura para recibir la atención correspondiente.