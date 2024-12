Denunció que los celadores torturaron a su hijo otra vez en el Penal de Viedma

La madre de un interno que está detenido en el Establecimiento de Ejecución Penal I de Viedma, denunció que los celadores golpearon a su hijo por segunda vez en pocos días. Se trata de Cecilia Fernández quien se reunió este lunes con la jueza de Ejecución Penal, Shirley González para solicitar un habeas corpus para el joven de 21 años.

“Hablé con la jueza y me tomó la denuncia. Le pedí que me diera un resguardo físico para mi hijo. Me dijo que eso ya estaba en proceso, que le iban a dar el resguardo físico. Pero esto pasó el jueves y recién hoy lo iba a ver el médico forense a mi hijo", explicó la mujer a VDM Noticias.

Fernández denunció que su hijo fue víctima de torturas durante una guardia el jueves 2 de noviembre. Todo ocurrió en el sector de aislamiento conocido como ´buzones´.

"Lo torturaron mal, lo ahogaron con agua, le pelaron toda la cara, lo tenían atado de pies y manos con un precinto le marcaron todo el cuello. Quiero hacer público esto para que se termine, porque no es la primera vez que pasa y no es solo mi hijo el que sufre estas cosas. Hablo por él porque temo por su vida. Esta vez casi me lo matan, no quiero que salga de ahí en un cajón”, manifestó la mujer.

“Le pedí urgente un resguardo físico para mi hijo. Si pasa algo, los hago responsables a todos. A la guardia, al jefe de Penal, al ministro de Justicia, al juez, al que tenga que ver. Ella me dio la seguridad que no iba a pasar nada con mi hijo, que iba a hacer un resguardo físico y que iba a llamar al jefe del penal para que lo sacaran del sector de buzones y lo pusieran en otro sector", concluyó Fernández.