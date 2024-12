Se robaron hasta los tuppers del Centro de Salud de un barrio de Neuquén

Esta mañana, cuando llegaron para comenzar su jornada laboral, los empleados del Centro de Salud del barrio Bouquet Roldán se encontraron con un lamentable escenario. El lugar, que atiende entre 30 y 35 personas por día, se presentaba todo revuelto y pudieron constatar el faltante de elementos claves para trabajar.

Susana Rosas, encargada del centro, comentó a Noticiero Central por 24/7 Canal de Noticias que “a las siete de la mañana me llama la persona de Maestranza que entra un poco más temprano y me cuenta que barretearon dos ventanas”. Según los peritos, fue un menor porque es un espacio reducido por el que podían ingresar. Se llevaron un monitor de computadora, un teclado, una cafetera y una pava eléctrica. Además contó que, en el receso para la comida, se dieron cuenta que se llevaron los tuppers para los chicos que se atienden. "Eso no es tan lamentable, lo que lamentamos es que es un servicio a la comunidad y se atiende muchísima gente”, comentó.

La ventana por la que entraron se trata de una reciente ampliación en un lugar donde faltaba colocar los sensores de la alarma. “Si la hubiesen roto, enseguida se hubiese activado”, se lamentó Rosas.

La publicación en redes sociales con el detalle de lo robado.

Más allá del triste hecho, el lugar está abierto y se brinda normalmente los servicios de Odontología y Psicosocial, junto a la atención del médico y la enfermería.

La entrevista completa: