Perdió el control del auto y cayó al canal de riego

Un chofer de la empresa Radio Taxi 100 perdió el control del vehículo y cayó, durante la tarde de este sábado, al canal de riego del Puente de Madera en la zona de La Falda, en Fernández Oro. El hombre pudo salir por sus propios y armó un operativo para retirar el vehículo del canal.

Al momento del accidente, el conductor viajaba solo. Y pudo abrir rápidamente la puerta del vehículo y salir. El hombre no sufrió lesiones de consideración. Sobre los motivos que terminaron con el taxi adentro del canal de riego, no se sabe demasiado. Todo es materia de investigación por parte de la policía.

#LaFalda | Así cayó al canal un taxista. El hecho sucedió en el puente de madera que une Cipolletti y Fernández Oro. El taxista pudo salir por sus propios medios. pic.twitter.com/JSHigj5L8P — mejorinformado.com (@mejorinformado) February 11, 2024

Y no es la primera vez que pasa un hecho de estas características, así lo manifestaron los vecinos que se acercaron al lugar. Explicaron que “el puente es muy peligroso, viniendo para Oro si no venís atento en el segundo puente el asfalto va derecho al canal. Debería tener baranda. No es la primera vez que pasa esto. Hace falta más presencia policial".