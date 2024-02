Nico Magaldi estalló contra los que le robaron a su hermano

El reconocido conductor televisivo Nicolás Magaldi, al que muchos señalaban como el sucesor de Marcelo Tinelli, estalló en sus redes sociales ante un robo que sufrió su hermano, quien es creador de contenidos y está radicado en Bariloche. En Instagram, además de publicar el detalle de los costosos equipos que les robaron desde el interior del departamento, también tuvo palabras duras contra los delincuentes a quienes les deseó lo peor, los calificó como "gente de mierda" que "no se merece vivir".

El conductor de Intratables, que se levantó hace pocos meses de la programación de América, estalló en las historias de Instagram (@ngmagaldi) ante un robo que sufrió su hermano Santiago Magaldi y su pareja, Jazmín, quienes se dedican a crear contenido audiovisual para las redes en su perfil @somsjs. Es que en el departamento donde viven en Bariloche, ladrones ingresaron y se llevaron los costosos equipos, valuados en unos 15 mil dólares.

Según los datos que se conocen, la pareja vive en un departamento en Bariloche y los delincuentes lograron acceder tras desconectar el sistema de cámaras de vigilancia. Luego, una vez en el interior, se apropiaron de costosísimos equipos de grabación con los que realizaban videos para redes sociales.

Ante este robo, el que aprovechó sus 666 mil seguidores para hacer conocer el hecho en Instagram. En las stories, realizó una seguidillas de publicaciones en las que se lo notó indignado. A medida que iba entrando en tema, después de una leve introducción, Magaldi aseveró que "no es gente necesitada, es gente de mierda”.

Los equipos robados tienen un costo estimado de 15 mil dólares.

Además de publicar un detalle de los equipos, como dos cámaras Sony, dos drones, lentes de fotografía, discos duros, teléfonos celulares y algunas joyas de plata y oro, continuó con su catarata de calificativos: "Hay gente que se lleva lentes, cámaras, memorias que tienen un costo altísimo y cuesta un montón reponer. Y no por reponer o no, sino porque se llevan algo que no les pertenece”, se quejó.

Son delincuentes, son chorros, son dueños de los ajeno. Deseo lo peor para este tipo de gente, no es gente necesitada, es gente de mierda

Luego se despachó: "son delincuentes, son chorros, son dueños de los ajeno. Deseo lo peor para este tipo de gente, no es gente necesitada, es gente de mierda”. También le pidió a las autoridades de Bariloche que "actúen lo más rápido posible para poder encontrarlas. Estoy completamente indignado".

Por último, el conductor pidió viralizar la publicación porque "cuando los agarren, los vamos a escrachar". Y reiteró: "Les deseo lo peor a este tipo de gente, porque te cagan el día, te cagan el laburo, la ganas de soñar, de carecer, de apostar en este país donde la tecnología es casi imposible".