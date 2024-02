Causó dos muertes y lo acusaron cuatro meses después

Después de cuatro meses, la Justicia rionegrina le formuló cargos al conductor de uno de los Volkswagen Gol que chocó en la ruta Provincial 70, conocida como camino al lago Pellegrini. El joven de 27 años, está acusado de homicidio culposo con dos víctimas fatales y por haberle provocado heridas graves a otras dos personas, todos ocupantes del auto que embistió al cruzarse de carril.

El hecho sucedió durante la mañana del domingo 8 de octubre, Erik Chirino comandaba un Volkswagen Gol blanco, lo acompañaba una joven hacia Cinco Saltos y derrepente invadió el carril contrario por el que transitaba otro Volkswagen Gol, en este caso de color gris. El impacto entre los autos fue tremendo y una prueba es que el motor del vehículo que iba hacia el Arroyón, quedó a unos 30 metros del lugar del impacto .

En el lugar murió el acompañante del auto gris, un hombre de Bolivia, Axel Alvarado Torrico de 22 años, quien estaba de visita en la región y aceptó que un amigo lo lleve hasta el Arroyón, un paraje ubicado cerca del lago Pellegrini. El conductor del auto, de la misma nacionalidad pero domiciliado en Neuquén, murió minutos después cuando era trasladado hacia el hospital.

En la parte de atrás del vehículo viajaba una mujer y su pequeña hija de apenas 2 años de edad, quienes resultaron heridas graves y debieron ser trasladadas a Cipolletti primero y luego a Roca, sobre todo por el delicado estado de salud de la pequeña.

En el otro vehículo, el que manejaba Chirino, la joven acompañante resultó herida, pero nunca corrió riesgo de vida. Tampoco el conductor, quien fue dado de alta a las pocas horas con traumatismos varios.

El Gol blanco que conducía Chirino fue el que invadió el camino contrario y provocó el choque.

Luego de cuatro meses, finalmente la Justicia de Río Negro le formuló cargos a Chirinos, por "homicidio culposo con dos víctimas fatales, en concurso con lesiones graves y leves a otras dos personas", según solicitó el fiscal del caso Leandro López. Para el representante del Ministerio Público, las pericias indicaron que fue el auto blanco el que lo hacía a gran velocidad y el que invadió la mano contraria, por lo que provocó el choque. También hay testigos que vieron un tercer auto, con el que vendría corriendo una picada.

Aunque no trascendieron los resultados, hay pericias toxicológicas que complican a Chirinos para ser imputado por el doble homicidio culposo. Lo que si quedó en claro que no se pudo comprobar si conducía bajo los efectos del alcohol, porque no se le pudieron realizar las extracciones de sangre. La prioridad de los médicos cuando lo rescataron de entre los hierros retorcidos fue salvarle la vida y dejaron para más adelante ese trámite judicial, que no pudo ser cumplimentado.

La causa va camino a juicio y la jueza de Garantías, Rita Lucía, le otorgó a la fiscalía para avanzar en la investigación.