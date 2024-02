¡No se salva nadie! Estafaron a una fiscal en 2,5 millones

Nadie está exento de las estafas por medios digitales. Ni siquiera los funcionarios judiciales penales que tratan a diario este tipo de delitos. El hecho sorprendió a todo el ambiente judicial rionegrino porque una reconocida fiscal sufrió el robo de los datos de su tarjeta de crédito con la cual hicieron gastos superiores a los 2,5 millones de pesos.

El hecho trascendió en los pasillos de las sedes judiciales rionegrinas pese al enorme hermetismo que ronda. La denuncia fue realizada en los últimos días, cuando la funcionaria del Ministerio Público recibió el resumen de gastos de su tarjeta de crédito personal.

De acuerdo a la información a la que accedió de manera exclusiva Mejor Informado, el plástico de color negro de la tarjeta MasterCard de la fiscal fue utilizado por una persona desconocida que realizó una seguidilla de gastos imparable, que alcanzó a los 2,5 millones de pesos.

Las fuentes consultadas off the record, la explicaron que la maniobra tiene algunas particularidades, ya que la totalidad de las compras fueron realizadas en el norte de nuestro país, donde ella no estuvo.

Lo más extraño es que también se utilizó para pagar un año de cursado en una reconocida universidad privada.

Por lo pronto la tarjeta fue dada de baja y sus colegas del Ministerio Público abrieron una investigación por el delito de estafa, por ahora con autores ignorados.

En estos casos, la maniobra habitúa a ser similar, alguien aprovecha la oportunidad y copia los números de la tarjeta junto con los datos de vencimiento y el código de validación y a partir de allí comienza a realizar compras.

En Río Negro rige una ley que protege a los usuarios de Tarjetas de Crédito y Débito, quienes no deben entregar el plástico para realizar compras y son ellos mismos los que deben manipularlas en todo momento para abonar.