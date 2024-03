Tres horas torturando a una abuela por un puñado de dólares

En el barrio La Granja de La Plata muchos conocen a la jubilada de 82 años; y este fin de semana, por lo tanto, la noticia conmovió, cuando comenzaron a enterarse que, durante la madrugada, tres delincuentes habían ingresado a su vivienda por la ventana de la cocina, y habían permanecido allí, torturando a la abuela durante unas tres horas, hasta que la dejaron, toda golpeada, magullada y descompuesta, llevándose 40 mil pesos y dos televisores.

Decinos dónde tenés los dólares, vieja, fue lo que le repitieron machaconamente. La golpearon, la ahogaron con una almohada, la cortaron. La mujer, hipertensa, se descompensó. Pero los delincuentes no aflojaban, impiadosos: tenían el dato de que en esa casa había dólares guardados. Finalmente, con la mujer en muy mal estado, decidieron huir. Se llevaron pesos y televisores. Dólares no, porque lo cierto era que no había.

"Le pegaron mucho, está llena de moretones en la cara, en las manos y en sus piernas", explicó el nieto de la víctima a periodistas del diario El Día. "Mi abuela es hipertensa y una vez que se fueron los delincuentes, se convocó a una ambulancia del SAME que la atendió acá y los médicos comprobaron que había sufrido un pico de presión arterial", contó.

La mujer fue encontrada, ya por la mañana, atada sobre la cama. Tenía golpes, moretones y heridas en la cara, los brazos y las piernas. Una ambulancia fue llamada rápidamente, y los médicos constataron que tenía un pico de tensión arterial. Estaba, además, en shock. La situación que pasó fue de una crueldad atroz; y la certeza del avance de la inseguridad, quedó, cada vez más consolidada.