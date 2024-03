Una pelea de internos terminó con uno en el hospital

Una simple discusión entre dos internos de la Comisaría 35º terminó con golpes de puños y con elementos contundentes. Tras la pelea, un preso fue derivado a un centro médico .

El hecho se registró en horas de la madrugada en Rincón de los Sauces. Según indicó el comisario Néstor Calfuqueo a RDLSNoticias, la pelea escaló hasta terminar pegándose con palos de escoba. El más afectado tuvo que ser trasladado a un centro médico, pero el comisario sostuvo que ambos sólo tuvieron "lesiones leves".

Según trascendió, uno de los internos no es bien recibido en el sector y para evitar más conflictos procedieron a apartarlo a la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia Nº5. Si bien el lugar no está habilitado para alojar reos, la jurisdicción no tiene otro lugar físico para este tipo de circunstancias y procedieron a resolver momentáneamente el conflicto de esta manera.