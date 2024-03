"No hay indicios que indique que el accionar haya sido intencional"

El fiscal jefe Agustín García, que investiga el caso de la muerte de Gennaro, el nene de 3 años que quedó encerrado en un auto por seis horas, señaló que la hipótesis de investigación que impulsan es homicidio culposo y descartó que el hecho haya ocurrido en un contexto con indicios de violencia doméstica. En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Radio Mitre Patagonia, el fiscal dejó en claro que "no hay indicio alguno que indique que el accionar haya sido intencional".

El letrado brindó detalles de la investigación que vienen haciendo y precisó: "Se recabaron algunos testimonios que teníamos previsto llevar adelante. La nueva información no hace más que confirmar las conclusiones preliminares que veníamos trabajando no es intencional o doloso, como así también que no existía un contexto de violencia familiar".

El nene de 3 años que quedó encerrado durante seis horas en el interior del auto de sus padres la semana pasada, fue declarado muerto a las 20:05 del martes en la clínica San Lucas de la ciudad de Neuquén donde se encontraba internado, en grave estado y sin actividad cerebral. Todavía se desconocen las causas por las cuales sus padres lo dejaron allí, en el auto, para irse a trabajar a un organismo público. Tras ser rescatado, fue derivado a un centro de salud y luego quedó internado en la clínica pediátrica.

García dijo que "la investigación también se abarca en lo que sucedió en las horas previas a estacionar el auto y dejar al nene en el interior del auto. Es también parte de lo que nos va llevando a esta hipótesis de que nos encontramos frente a una actitud negligente y no intencional y dolosa".

A la fecha no se formalizaron imputaciones, ya que todavía hay detalles que faltan determinar. Pero, según acaró el fiscal jefe, se evaluará la posibilidad del articulo 106 inciso 3 de la aplicación de la "pena natural". Este criterio se da en marco de que la persona que pudiera ser responsable (en este caso, los padres) sufre un "grave daño físico o moral". Uno de los antecedentes que mencionaron desde la fiscalía fue el caso de la madre que le dio dióxido de cloro a un niño en plena pandemia.